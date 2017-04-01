اخبار مصر -وكالات

سلمت نائب رئيس الوزراء الروسية، أولجا جولوديتس، جوائز حكومية في مجال الثقافة لعام 2016.

وبدأت نائب رئيس الوزراء حفلة تسليم الجوائز بتهنئة المدير الفني لفريق “كورس توريتسكوفو”، و”السوبرانو” ميخائيل توريتسكي، بمناسبة عيد ميلاده الـ55.

ونال توريتسكي جائزته لقاء مشاركته في مشروع “عيد الأغنية-يغني البلد بأسره”، الذي زاد تعداد جمهوره على مليون شخص.

وكرم الشاعر، إيجور فولجين، بالجائزة الحكومية لقاء ديوان شعر “المعطيات الشخصية”، وأهدى فولغين جائزته لصديقه وزميله، يفعيني يفتوشينكو، الذي طبعت كلماته على غلاف كتاب فولجين.

كما تم تسليم جوائز أخرى للعاملين على إنتاج فيلم “موقعة سيفاستوبول”، بمن فيهم مخرج هذا الفيلم، سيرجي موكريتسكي.

كما حصلت أوبرا “أسطورة مدينة يليتس”، على جائزة، وهي أول أوبرا روسية تؤدى في الهواء الطلق، وتم منح أخرى لمهرجان “النجوم على بحيرة بايكال” الموسيقي الدولي لعازف البيانو الشهير، دينيس ماتسويف.

سبق أن أوردت وسائل إعلامية روسية أن رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، منح 16 جائزة حكومية في مجال الثقافة لعام 2016.