فيينا - أ ف ب

أعتبر وزير الخارجية النمسوي سيباستيان كورز الاثنين ان الاستفتاء التركي على تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان يجب ان يقود الاتحاد الاوروبي الى التعامل “بصراحة” مع هذه المسألة، ووقف مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد.

وكتب الوزير النمسوي على تويتر “بعد الاستفتاء التركي، لا يمكننا ببساطة ان نعود الى المسائل التقليدية. يجب ان نظهر صراحة في ما يتصل بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي”.

واضاف “علينا ان نوقف مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والعمل بدل ذلك على توقيع اتفاق (حسن) جوار مع تركيا”.

وكان كورز اعتبر الاحد ان نتيجة الاستفتاء اظهرت صورة “بلد منقسم”.

وحقق اردوغان، امس الاحد، فوزاً في الاستفتاء بغالبية ضئيلة، في حين طعنت المعارضة بالنتائج.