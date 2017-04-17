مدريد - أ ش أ

أكد المدير الفني لريال مدريد, الفرنسي زين الدين زيدان, اليوم الاثنين غياب الويلزي جاريث بيل عن مواجهة بايرن ميونخ المقررة غدا في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم, معربا عن أمله في أن يعود خلال كلاسيكو الليجا أمام برشلونة /الأحد/ المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم, اكد زيدان ان جاريث بيل يعمل كثيرا من أجل العودة للفريق بعد الإصابة التي أبعدته ثلاثة أشهر, وعندما عاد كان متحمسا ولكنه يعاني من آلام منعته من أن يكون في حالة جيدة. معربا عن امله أن يكون مع الريال في غضون أيام قليلة.

وأضاف انه لن يلعب غدا لعدم المخاطرة. أتمنى أن يعود خلال أيام قليلة .

وأعرب “زيزو” عن ثقته في أن بيل سيتمكن من اللحاق بمواجهة برشلونة في كلاسيكو الليجا , رغم أن الأمر ليس مؤكدا.

ويخوض ريال مدريد الإسباني إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ الألماني على ملعب سانتياجو برنابيو دون البرتغالي بيبي والفرنسي رافائيل فاران والويلزي جاريث بيل بسبب الاصابة .

بينما يعود لقائمة الفريق عقب الراحة خلال المباراة الأخيرة بالليجا كل من الكوستاريكي كيلور نافاس وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة فيما يستمر غياب كل من بيبي وفاران للإصابة.

واستبعد المدرب الفرنسي كل من البرتغالي فابيو كوينتراو والدومينيكاني ماريانو, وتضم قائمة الريال للمباراة كل من: كيلور نافاس وكيكو كاسيا وروبن يانييز وداني كارباخال ودانيلو وسرخيو راموس وناتشو .

ومارسيلو وكاسيميرو وكروس ومودريتش وكوفاسيتش وايسكو وماركو اسينسيو وخاميس ولوكاس فاسكيز وكريستيانو وبنزيمة وموراتا.

يذكر ان ريال مدريد قد فاز خارج ارضه – على بايرن ميونيخ 2-1 في مباراة الذهاب التى اقيمت الاسبوع الماضي .