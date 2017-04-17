رام الله - أ ش أ

ارتفع عدد الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال إلى 28 ، بحسب تقرير أعدته وزارة الاعلام الفلسطينية.

وأشارت “الإعلام” في تقريرها الى أن الاسرى الصحفيين يتعرضون الى انتهاكات مخالفة للقانون الدولي ، مثل سياسة تمديد الاعتقال الاداري بحقهم لعدة مرات دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام ضدهم في المحاكم العسكرية، وتوقيفهم في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلي عليهم، إلى جانب تعمد الاهمال الطبي بحق المرضى منهم.

واعتبرت وزارة الإعلام أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار تكميم الأفواه واعاقة للصحفيين عن اداء واجبهم المهني خلافا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتنص على حماية الصحفي اثناء النزاعات المسلحة، وتؤكد وزارة الإعلام أن ما تنفذه سلطات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين يستدعي تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222).

كما استنكرت الوزارة أيضا، الاعتداءات اليومية غير المسبوقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الاعلامية الفلسطينية، وطالبت المجتمع الدولي بتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن الصحفيين في سجون الاحتلال.