أخبار مصر - د.هند بدارى

إستكملت القوات المسلحة بمحافظة أسيوط اليوم الاثنين بالتعاون مع جمعية من أجل مصر حملتها لتوزيع كرتونة ” تحيا مصر” من السلع الغذائية بالقرى والنجوع المحرومة، حيث تم توزيع 1000 كرتونة تضم سلع تموينية مدعومة بسعر 25 جنيه للكرتونة على اهالى قرى دير شو ودير الجبراوى وسوالم ابنوب ومدينة ابنوب بأسيوط تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم واعياد الربيع .

واعلن الدكتور هيثم عطية المنسق العام لجمعية من أجل مصر بمحافظة أسيوط أن الحملة استهدفت القرى الاكثر إحتياجا بمركز أبنوب ضمن خطتها لتوزيع كرتونة السلع الغذائية المدعمة للاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بالقرى والنجوع بدعم من المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك فى إطار الحملات والجهود المبذولة لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير المواد والسلع الغذائية المدعومة.

واشاد احمد عبد المعز نائب المنسق العام للجمعية بدور قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية فى توصيل وتوزيع كرتونة السلع الغذائية

المدعومة بالقرى والنجوع المحرومة تحت اشراف ضباط وجنود القوات المسلحة والمهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب عن مركز ابنوب والفتح والمهندس سمير موسى منسق ابنوب وجمال عبد الرحيم وعمر وفهيم بلجنة المركز، لاستهداف المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل.