عواصم المحافظات أ ش أ

تمكنت أجهزة الأمن في عدد من محافظات الجمهورية اليوم الاثنين من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وأسلحة بيضاء ونارية بدون ترخيص وكميات من الدقيق قبل بيعها بالسوق السوداء وأسماك مملحة ومدخنة غير صالحة , وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع.

ففي الأقصر , تمكنت الأجهزة الأمنية بمحطة سكك حديد الأقصر من ضبط “ح.ع.أ “40 عاما حال تواجده داخل القطار رقم 746 الأقصر ` نجع حمادي , أثناء توقفه بحوزته حقيبة سوداء اللون , وبالاشتباه فيه تم تفتيش الحقيبة وعoثر بداخلها على 50 لفافة ورقية من نبات البانجو المخدر , وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفي المنيا , أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط اثنين متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما لتورطهما في قضايا جنائية مشاجرة وإحداث عاهة مستديمة , كما تم ضبط 4 قطع سلاح أبيض و7 قطع سلاح ناري غير مرخص بحوزة 7 أشخاص , وضبط 9 قضايا مخدرات إتجاوتعاطي ,

وشملت المضبوطات 184جرام هيروين , 290 جرام حشيش , و 200 قرص مخدر.

وأسفرت الحملة المرورية عن تحرير 887 مخالفة مرورية متنوعة , وتوقيع الكشف الطبي على 10 سائقين , وتبين إيجابية 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة , كما تم تنفيذ 500 حكم قضائي.

وفي مجال التموين , أسفرت الحملة عن ضبط 50 قضية متنوعة , إلى جانب ضبط 2 طن أرز ومصادرة 3960 قطعة حلويات متنوعة مجهولين المصدر , و100 كيلو جرام من الأسماك المملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وفي الوادي الجديد , تمكنت الحملة الأمنية من ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء قبل تهريبه خارج قرية الجديدة بمركز الداخلة , وذلك بعد ورود معلومات سرية تفيد اعتزام أحد أصحاب المخابز بيعه , وبتقنين الاجراءات استهدفت الحملة المتهم وتم ضبط 20 جوالاk بإجمالي طن دقيق مدعم بحوزته.

وفي الدقهلية , قال وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي إن إدارة التفتيش الصحي ومراقبة الأغذية شنت عدة حملات على الأسواق والمحلات العامة للأغذية والأسماك أسفرت عن إغلاق 104 منشآت لنقص الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم ومزاولة نشاط بدون ترخيص كما تم تحرير 124 محضرا جنح صحية , وإعدام طنين من الأسماك المملحة والمدخنة غير صالحة و437 لتر عصائر ومشروبات.