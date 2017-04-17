وكالات

فقد عالم التكنولوجيا واحد من أبرز المبتكرين الذين ظهروا خلال العقود الأخيرة وهو عالم الكمبيوتر الشهير “روبرت تايلور”، المعروف باسم العقل المدبر وراء مشروع الشبكات الشهير ARPAnet، إذ توفى عن عمر ناهز الـ85 عاما.

كان “روبرت” يشغل منصب مدير وكالة المشاريع البحثية المتقدمة بالجيش الأمريكى من عام 1965 حتى عام 1970، ويعد واحدا من أهم المساهمين فى ظهور مفهوم الشبكات المتعددة، وأهم ما يعرف به أنه تنبأ بمستقبل الإنترنت، وهذا بعد كتابة مقاله الأسطورى عام 1968، الذى قال فيه إنه سيكون هناك شبكة واسعة لا مركزية مكونة من الأجهزة المتصلة التى من شأنها إعادة تشكيل الاتصالات فى العام.

علاوة على ذلك كان تايلور مؤثرا فى وضع الأساس الأخلاقى للإنترنت، حتى فى مقاله عام 1968، كان يجد بأن الشبكة المتصلة يجب أن تكون مفتوحة للجميع وليس فقط النخبة، وكان يدرك أيضا أن الإنترنت يمكن أن يكون ضارا ومفيدا على حد سواء.