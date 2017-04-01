أخبار مصر - محمد خلف أمين

تفقد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف عددا من الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي بالمحافظة، للاطمئنان على أحوال المواطنين ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد شم النسيم، وللتأكد من توافر سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها ،ومستوى تجهيزها والنظافة العامة بها، يرافقه اللواء يسري خضر، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد دسوقي، رئيس مدينة بني سويف .

وشارك المحافظ زوار الحدائق احتفالاتهم في حديقتي عابدين والنيل، والتي شهدت إقبالًا من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مراكز المحافظة، للاحتفال بشم النسيم حيث قام بتهنئة المواطنين المتواجدين بالحدائق، والاستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم في الخدمة المقدمة، ووجه المحافظ مديري مشروع النظافة والحدائق بتكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال احتفالهم بشم النسيم

كما تواجد المحافظ مع أهالي بني سويف أيضا بنادي بني سويف الرياضي، وتبادل الحديث معهم مهنئا إياهم بهذه المناسبة السعيدة حيث أعرب المواطنون عن سعادتهم بزيارة المحافظ ومشاركتهم فرحتهم بعيد شم النسيم وأعياد الربيع، كما شارك المحافظ المواطنين فرحتهم بالعيد بنادي القوات المسلحة والذين أبدوا سعادتهم الكبيرة بتواجده معهم يرافقه عدد من القيادات التنفيذية .

وكلف المحافظ رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة المخالفات فور صدورها والتعامل معها بالقانون، والتأكد من تنفيذ خطة المحافظة وتوفير كل سبل الراحة لهم خلال أيام الاحتفال بأعياد الربيع