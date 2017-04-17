الخارجة - أ ش أ

أعلن رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد عادل عباس بدء العمل فى تنفيذ مشروع توصيل الصرف الصحي بقري مركز باريس المحرومة بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

وأضاف عباس – في تصريح اليوم – أن المشروع ينفذ على عدة مراحل تبدأ بتوصيل الصرف الصحي المتكامل لقرية عدن من خلال تركيب خطوط انحدار ومحطتي رفع وطرد بتكلفة مالية 3 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن توصيل مرفق الصرف الصحي بمناطق الامتداد العمراني الجديدة وتقسيمات الشباب بمدينة باريس وقري المركز المحرومة من الخدمة وسينتهي المشروع بعد 6 أشهر.