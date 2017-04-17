أخبار مصر - شيرين حسين

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن الحكومة حريصة على الاهتمام بالبحيرات المصرية وتنميتها، لتعظيم الناتج القومي منها وتحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد.

جاء ذلك خلال جولتها بمحافظة بورسعيد، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحضور الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لتفقد أعمال التطوير ببحيرة البرلس، وما تم انجازة من إزالة للتعديات الواقعة عليها وتطهير البواغيز.

وألتقت نائب وزير الزراعة خلال جولتها عدداً من صيادي بورسعيد ، للاستماع الى المشاكل التي تواجههم، ومناقشة الحلول اللازمة لتحسين أحوالهم بما يساهم في رفع مستوى معيشتهم، لافتة الى ان هناك خطة لتعظيم العائد من البحيرات وانتاجها السمكي، فضلاً عن القضاء على الصيد المخالف.

واستعرضت محرز خلال لقاءها واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خطة تطوير مجزر القابوطي، والاحتياجات اللازمة لرفع الطاقة الاستيعابية للمجزر من 300 رأس الي 800 رأس يوميا ، بما يساهم في النهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة.

وتفقدت نائب وزير الزراعة أحد مشروعات تسمين الماشية بالمحافظة، وملحق به وحدة لانتاج الشعير المستنبت، حيث استمعت الى شرح مفصل من القائمين على المزارعة حول دورة الانتاج، والتغذية، والوقاية والتحصين ضد الأمراض.

وأكدت محرز على ضرورة التواصل مع صندوق التأمين على الماشية، للتمتع بالمزايا التعويضية التي يمنحها الصندوق، مشيرة الى أهمية ترقيم الماشية حتى يسهل على الدولة معرفة الاعداد الحقيقية للحيوانات والماشية في مصر، وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.