بروكسل - رويترز

انفصل ستاندر لييج المنافس في الدوري البلجيكي لكرة القدم عن مدربه الكسندر يانكوفيتش لسوء النتائج وعين المدرب المساعد السابق جوزيه جونيشامب بصورة مؤقتة.

وأنهى ستاندر، الذي فاز بالدوري البلجيكي 10 مرات، المرحلة التمهيدية من الدوري في المركز التاسع.

ونتيجة لهذا أهدر الفريق فرصة ضمان مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وتتنافس أول ستة فرق في المرحلة التمهيدية من الموسم عبر خوض مباريات فاصلة لضمان مكان في دوري الأبطال.

وذكر ستاندر عبر موقعه على الانترنت ان النتائج السلبية ادت لوصول الطرفين لهذا الاتفاق.

وأضاف النادي أن جونيشامب (49 عاما) سيتولى المسؤولية لحين التعاقد مع مدرب آخر مع بداية الموسم الجديد.