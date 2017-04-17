القاهرة - أ ش أ

تفقد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، الخدمات المعينة بالميادين والمتنزهات والحدائق العامة بالعاصمة، للوقوف على الحالة الأمنية بالمناطق التي يرتادها المواطنون خلال احتفالاتهم بشم النسيم، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار بتأمين احتفالات المواطنين.

وتفقد مدير أمن القاهرة – خلال جولته – مناطق مدينة نصر، ووسط البلد، وكورنيش النيل، والمراسي النيلية، للاطمئنان على استعداد وانتشار الخدمات والأقوال والارتكازات الأمنية، وكذلك خدمات الشرطة النسائية من قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمديرية بجميع الميادين والشوارع الرئيسية، لتحقيق التواجد الأمني الفعال، وتأمين احتفالات المواطنين.

ووجه مدير أمن القاهرة القوات بالعمل على توسيع دائرة الاشتباه، والتأكيد على نشر خدمات الشرطة السريين من الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لضبط الخارجين على القانون، وكل ما قد يخل بالأمن العام وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد مدير أمن القاهرة على القيادات الأمنية، بالتواجد الميداني الفعال لحين إنتهاء الاحتفالات وهدوء الحالة تماما على مستوى العاصمة.