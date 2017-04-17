أخبار مصر - غباشى خيرالله

نجحت مديرية التموين بالجيزة فى ضبط 50 طن سكر تموينى محملة على مقطورة بالبدرشين قبل بيعها بالسوق السوداء وتحقيق ارباح غير قانونية وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن الحملة جاءت وفقاً لخطة يتم تنفيذها حالياً عن طريق مديرية ومباحث التموين بتشديد الرقابة على الاسواق والبدالين التموينيين وضبط أى مخالفات تحقيقاً للانضباط وعدم استغلال المواطنين.

وكشف التقرير الذى عرضة محمد ناجى راشد وكيل وزارة التموين بالجيزة أن الحملة تمكنت كذلك من ضبط مصنع زيوت طعام يقوم بتعبئة الزيوت بدون بيانات حيث تم مصادرة 100 طن زيت كما تم ضبط مصنع تنر بدون ترخيص وبداخله 4 طن .

ولفت أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال المنشأت المخالفة وإحالة اصحابها إلى النيابه العامه .