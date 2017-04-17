القاهرة - أ ش أ

أطلق المجلس القومى للمرأة المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب التى تحمل عنوان “المرأة المصرية .. صانعة المستقبل” حيث بدأ تنفيذها بمحافظات أسيوط ، المنيا ، بنى سويف ، الفيوم ، القليوبية ، والوادي الجديد بمشاركة جميع أعضاء فروع المجلس بهذه المحافظات والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية والوحدات المحلية بالقرى.

وأكدت ايزيس حافظ مدير عام إدارة التدريب بالمجلس فى تصريح اليوم تنفيذ 15500 زيارة منزلية خلال الأسبوع الأول من الحملة فى العديد من القرى ، ومنها قرى قصر حيدر والنخيلة وبويط بمحافظة أسيوط ، قري باها والنويرة والدوالطة بمحافظة بنى سويف، وفى محافظة المنيا تم زيارة قرى نزلة العرين وديروط وأم نخلة بمركز ملوى ، وقرية بلنصورة وقرية أسمنت بمركز أبو قراص ، ونزلة محمود ونزلة عبد المسيح بمركز ديرمواس.

وفى محافظة القليوبية تم زيارة قري الدير بمركز طوخ وقرية الشقر بمركز كفر شكر وعزبة السوق بمدينة بنها.

وأكدت ايزيس حافظ أن المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب تستمر حتى نهاية مايو 2017 وتستهدف تنفيذ 100 ألف زيارة منزلية بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن الحملة تهدف إلى توصيل مجموعة من الرسائل الى السيدات تتضمن أن الأم هي صمام الأمان لاستقرار وتماسك الأسرة، وأن الحياة الزوجية هي مجموعة من الحقوق والواجبات، وأن مصلحة الاطفال هي الفضلي عند حل الخلافات الاسرية، و قبول الآخر واحترام الاختلاف في المجتمع المحيط، وتربية الابناء الذكور على احترام الفتيات وحمايتهن من التحرش، ضرورة ان تتعاون الدولة وكافة مؤسساتها والمجتمع في حماية المرأة من كافة مظاهر العنف ضدها مثل زواج القاصرات، ختان الاناث، حرمان المرأة من الميراث، وحرمان الفتاة من التعليم، والتحرش والعنف الجنسي وعدم توثيق الطلاق، والازمة الاقتصادية وغلاء الاسعار والتدابير التى تتخذها الدولة لتخفيف عبء الأزمة على المواطنين.