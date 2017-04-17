القاهرة -اخبار مصر

أصيب 5 مواطنين من أسرة واحدة، بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين بحروق من الدرجة الثالثة، بسبب انفجار موقد غاز صغير.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مستشفى أبو المطامير، بوصول كل من: (وداد.ع.ا-50 عامًا-ربة منزل) و(فؤاد.ن.ع-35 عامًا-فلاح) و(فضل.ن.ع-18 عامًا-عامل) و(نورا.ن.ع-11 عامًا-طالبة) و(إيمان.ف.ا-7 أعوام)، مصابين بحروق من الدرجة الثالثة بأنحاء متفرقة بالجسم.

بسؤال (نصر الله.ع.ق-55عامًا-فلاح) زوج الأولى ومقيم قرية جناكليس، أفاد أنه أثناء قيام زوجته بإعداد الشاي على موقد غاز صغير، حدث تسرب للغاز مما أدى إلى انفجار الموقد.

تم تحرير محضر وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.