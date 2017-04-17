العريش - أ ش أ

انطلقت الحملة الثانية لاستخراج الأوراق الثبوتية فى منطقة بئر العبد بشمال سيناء، والتى ينظمها المجلس القومى للسكان بالتعاون مع محافظة شمال سيناء ومديرية أمن المحافظة ومصلحة الأحوال المدنية ومديرية الشئون الصحية وباشتراك المجلس القومى للمرأة والمجلس الإقليمى للأمومة والطفولة ومشايخ القبائل، وذلك تحت رعاية محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور.

وقالت مقررة فرع المجلس القومى للسكان في شمال سيناء نوال سالم إن الحملة تستهدف استخراج كافة الأوراق الثبوتية وتسجيل ساقطى القيد من أبناء قرى ومراكز المحافظة الستة، وخاصة المنقولين من مركزى الشيخ زويد ورفح والمقيمين فى تجمعات بالعريش وبئر العبد، ومساعدة المواطنين على استخراج الأوراق الثبوتية والرسمية بدءا من استخراج وثائق القيد لساقطى القيد وشهادات الميلاد المميكنة وبطاقات الرقم القومى إلى جانب توثيق حالات الزواج القبلى غير الموثقة .. ويتم ذلك بالمجان ودون تحمل المواطنين أية رسوم أو مصروفات .

وأضافت أنه تم استخراج 94 “ساقط قيد” للمواطنين، وقد سبق استخراج 111 ساقط قيد بالمجان فى الحملة الأولى، وأنه جارى الاعداد لتنفيذ حملة ثالثة لإستكمال استخراج سواقط القيد للمواطنين بعد أسبوعين.

وأشارت إلى موافقة محافظ شمال سيناء على صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمجلس القومى للسكان فى شمال سيناء لهذا الغرض.