القاهرة -اخبار مصر

أصيب 9 مواطنين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق (القطامية – العين السخنة) بالسويس اليوم الإثنين خلال توجههم لقضاء يوم بشواطئ العين السخنة في شم النسيم.

كان اللواء أحمد دردير نائب مدير أمن السويس، تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتعرض سيارة ميكروباص صغيرة للانقلاب بطريق القطامية العين السخنة.

تبين من معاينة الحادث أن المصابين كانوا في طريقهم لقضاء يوم شم النسيم بأحد شواطئ العين السخنة، وأكد تقرير مرفق الإسعاف أن المصابين تم علاجهم بمستشفيي السويس العام ولا توجد بينهم حالات خطرة.