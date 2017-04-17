القاهرة -اخبار مصر

أمرت نيابة مركز سنورس، بمحافظة الفيوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث بشأن إصابة 10 مواطنين بينهم سائقين، في حادث تصادم بين سيارتين، بالطريق السياحي بمركز سنورس، أمام مدخل عزبة أحمد يوسف، وانتداب فني لبيان أسباب الحادث.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق السياحي، أمام مدخل عزبة أحمد يوسف.

انتقل ضباط مركز الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم ف ب أ 2813 نقل، تابعة لمجلس مدينة سنورس، قيادة (مصطفى عبدالعزيز.م-53 سنة)، سائق، ومقيم بمنشأة بني عتمان، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، والسيارة رقم 42185 أجرة الفيوم، ميكروباص، قيادة (أحمد جودة.ع-36 سنة)، سائق، ومقيم بقرية سنهور البحرية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بسبب السرعة الزائدة للسيارتين، مما أدى لاصطدامهما بالمواجهة.

وأصيب في الحادث، 8 من ركاب السيارة الثانية، وهم: (ناصر.م.ع-52 سنة)، نجار، و(قرني.م.ع-63 سنة)، فلاح، و(عبدالله.ح.ع-22 سنة)، سائق، و(جمعة.م.ع-53 سنة)، عامل، من قرية سنهور القبلية، و(خضر.م.خ-29 سنة)، عامل، من قرية ترسا، و(علي.م.ع-16 سنة)، عامل، من قرية فيدمين، و(فاطمة.م.ع-21 سنة)، ربة منزل، من قرية فيدمين، وجميعهم مصابون بكدمات متفرقة بالجسم، و(حسام.ح.ع-22 سنة)، من قرية سنهور القبلية، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتقديم الإسعافات الأولية، وتقرر خروجهم، واتهموا قائدي السيارتين بالتسبب في الحادث، وتم التحفظ على السيارتين.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 11507 لسنة 2017م جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.