شبين الكوم - أ ش أ

قام محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط اليوم الإثنين بجولة تفقدية بالاستاد الرياضى بشبين الكوم لمشاركة المواطنين احتفالهم بأعياد الربيع وشم النسيم.

وتفقد المحافظ الحدائق بالاستاد للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال الزائرين باعتبارها من أهم المتنزهات بالمحافظة.

وأوضح المحافظ – خلال الجولة – أنه تم التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير جو من الأمن والأمان يسود أرجاء المحافظة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين خاصة أن أعياد الربيع من أهم ملامحها الخروج إلى الحدائق والمتنزهات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكافة مراكز ومدن المحافظة والتنسيق بين كل من الصحة والتموين والطب البيطري لإتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال شم النسيم وأعياد الربيع.

من جانبها شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بمدن المحافظة إقبالا من المواطنين للإحتفال بشم النسيم واكتظ شاطئ فرع رشيد المار بمراكز أشمون والباجور ومنوف والشهداء وتلا بالمواطنين الذين توافدوا علي الشاطئ في الصباح الباكر مصطحبين معهم الشماسي والكراسي والأطعمة وموسيقي الدي جي للإستمتاع بشم النسيم وحرص المواطنون في القري علي الذهاب إلي الحقول الزراعية لقضاء اليوم وسط الزراعات الخضراء.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن من تواجدها بالقرب من الحدائق العامة لتأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم والتعامل مع أية تحركات غريبة تستهدف تعكير صفو الاحتفالات وشهد فرع رشيد تواجدا مكثفا لشرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري للتعامل مع أية حالات غرق بين المحتفلين.