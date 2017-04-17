عواصم محافظات - أ ش أ

شهدت الحدائق والمتنزهات بعدد من محافظات الجمهورية توافد المواطنين منذ الصباح الباكر للاحتفال بشم النسيم ففي محافظة القليوبية، حيث ازدحمت القناطر الخيرية بالمواطنين حيث تحولت الحدائق الخضراء إلي منتجع للبسطاء والغلابة حيث وصل عددهم لما يقرب من نصف مليون زائر من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة .

كما تحولت منطقة الشلالات والمراسى النيلية إلى ملاهى مفتوحة للشباب والأطفال وانتشرت وسط الحدائق قوات الأمن للسيطرة علي الحالة الأمنية خاصة فى مناطق الكبارى والحدائق بالكامل حيث فتحت هذه الاماكن أبوابها للزوار بالمجان أما مدينة مرجانة على النيل فشهدت زحام ملحوظا لتميزها بطبيعتها الخاصة من جانبها سجلت الرحلات النيلية رقما قياسيا خاصة من جانب الطلاب من مختلف الأعمار وبلغت الرحلات النيلية للمراكب الكبيرة من مراسى القاهرة والجيزة اكثر من 130 رحلة بخلاف اللنشات الصغيرة داخل القناطر والتى خرجت فى رحلات مكوكية وسط اقبال كبير من الشباب.

كما نظمت مديرية الثقافة بالقليوبية بالاشتراك مع فرقة الفنون الشعبية بالمدينة مسرحا كبيرا لعرض الفنون الشعبية المجانية لجموع الزائرين ورواد المدينة من خلال عزف فرق الآلات النحاسية وآلات النفخ والمزمار البلدي والرقص الشعبى.

وقال المهندس رجب عبد الرازق رئيس مدينة القناطر الخيرية إنه تم فتح جميع حدائق المدينة بالكامل منذ الصباح الباكر باسعار رمزية لاستقبال الآلاف من أبناء المحافظة لقضاء يوم سعيد وسط الحدائق والمسطحات الخضراء علي النيل مشير الى ان مدينة القناطر الخيرية لها ذكرى في نفوس المصريين ارتبطت على منذ نشاتها باعياد شم النسيم.

وأشار عبدالرازق إلي أنه قد تم تخصيص 3 ساحات للسيارات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة والدفع بـ 9 سيارات إسعاف مجهزة داخل الحدائق للتعامل مع أية حالات طارئة .. مشيرا إلى أنه قد تم شن حملات علي السلع الغذائية ومحلات بيع الأسماك واللحوم وتم ضبط 4 أطنان رنجة وأسماك ودواجن فاسدة.

من جانبه أكد اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية أنه تم تأمين الحدائق بالقناطر الخيرية بقوات من المباحث الجنائية والأمن العام لمواجهة البلطجة وأعمال السرقة وتوفير الأمن للمواطنين خلال الاحتفالات وقضاء يوم هادئ وسط المتنزهات والطبيعة الخلابة التى تتميز بها مدينة القناطر الخيرية.

وفي محافظة الاقصر، توافدت الأسر على الحدائق والمتنزهات العامة، والمناطق الاثرية والسياحية ،والفنادق السياحية والدهبيات العائمة والفلايك الشراعية ، والجزر خلال احتفالا بأعياد شم النسيم.

وكانت محافظة الأقصر قد رفعت حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين وتجهيز وإعدادالحدائق بجميع مراكز ومدن المحافظة، كما رفعت إجراءات كفاءة ودهان وتقليم وزراعة الأشجار الجديد بالحدائق والمتنزهات .

وقال اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر إنه تم تكثيف التواجد الأمنى والخطط الأمنية المحكمة لنشر رجال الشرطة بمختلف ربوع المحافظة والفنادق والدهبيات، وذلك لضبط الأمن والخارجين عن القانون .

وأوضح مدير أمن الأقصر أنه تم نشر قوات إضافية بمختلف الأماكن المحتمل تواجد المواطنين المصريين والسائحين الأجانب بصورة كبيرة فيها، ومن بينها كافة المعابد الأثرية والمناطق السياحية والكافيهات والنوادى المخصصة للأسر والاحتفالات بالمحافظة.

وكان قد شنت الإدارة العامة لشرطة المسطحات حملات مكبرة استهدفت العائمات النيلية، والمراكب غير المرخصة، والتى لا تتوفر فيها اشتراطات السلامة، وأعلنت قوات الإنقاذ النهرى والإدارة استمرار رفع حالة الطوارئ حتى بعد انتهاء يوم الاحتفال وفي الوادى الجديد ، شهدت الحدائق والمتنزهات والمناطق الأثرية اقبالا متزايدا من المواطنين للاستمتاع بجمال الطبيعة.

وشهدت أجهزة المحافظة حالة من الاستنفار والاستعداد ،حيث قامت فرق من الأجهزة الامنية والمرور بتأمين احتفالات المواطنين وفق خطة أمنية أشرف عليها اللواء أحمد عبدالغفار مدير أمن الوادى الجديد .

كما شهدت المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارىء حالة من الاستعداد ، وقال الدكتور محمد السيد موسى وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد أن أكثر من 40 سيارة اسعاف تشارك فى تأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم بالوادى الجديد.