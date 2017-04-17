برشلونة - أ ش أ

بدأ فريق برشلونة الاستعداد امس الأحد لمواجهة يوفنتوس, الأربعاء المقبل, في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أمل تحقيق انتفاضة جديدة والفوز بنتيجة تؤهله لنصف النهائي بعد خسارة لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

وأجرى اللاعبون الأساسيون في مباراة الفريق أمام ريال سوسييداد السبت في الجولة ال`32 من الدوري الإسباني لكرة القدم التي انتهت بفوز البرسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين , تدريبات استشفائية , فيما أجرى باقي اللاعبين مرانا أكثر كثافة.

ويغيب عن مواجهة يوفنتوس للإصابة أليكس فيدال ورافينيا ألكانتارا, فيما تعد مشاركة خابيير ماسكيرانو محل شك لغيابه آخر يومين عن مران الفريق بسبب آلام في عضلة السمانة بالساق اليمنى, وكذلك أردا توران الذي يعاني من إصابة عضلية.

ويأخذ الفريق راحة اليوم الاثنين على أن يعود إلى التدريبات غدا الثلاثاء ليمثل بعدها المدير الفني لويس إنريكي وقائد الفريق أندريس إنييستا في مؤتمر صحفي.