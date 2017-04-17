القاهرة -أ ش أ

تستضيف قاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية معرضا لأعمال الفنانة سماء يحيى تحت عنوان “دنيا” .. يفتتح المعرض الفنان القدير عصمت داوستاشي بحضور لفيف من الفنانين والنقاد مساء الخميس المقبل.

وتتميز أعمال الفنانة سماء يحيى بهذه الحالة الشغوفة بالهوية المصرية والباحثة في التراث الثقافي والشعبي المصري بكل مفرداته وموروثاته الأصيلة والمحفورة في وجدان وذاكرة المواطن.

ولأعمال يحيى طابع بصري حكاء يجذب المتلقى لحوار جمالي يرتكن دائما إلى عادات وتقاليد المجتمع، فهناك الموالد والعرائس وصندوق الدنيا والمراكب والنيل والأزقة وغيرها من البصريات الجمالية المتفردة والخاصة جدا بالتراث المصري.

ويصاحب المعرض عدد من الفعاليات الهامة منها ندوة للشاعر والناقد جمال القصاص عقب الافتتاح يديرها الشاعر والناقد أسامة عفيفي، وندوة للشاعر والناقد ماجد يوسف يوم 27 أبريل الجاري، فضلا عن ورش فنية للأطفال. ويستمر المعرض حتى 30 أبريل الجاري.