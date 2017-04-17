القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الثلاثاء / ارتفاع اخر فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على اغلب الانحاء نهارا وان ظل معتدل على السواحل الغربية ويكون مائل للبرودة ليلا, كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها غربية الى جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية, وحالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة غدا على fuq محافظات ومدن مصر : القاهرة 17 32 / الإسكندرية 15 23 /

الغردقة 19 32 / شرم الشيخ 21 31 / وسط الدلتا 17 32 / الأقصر 18 35 / أسوان 19 35 / شلاتين 18 31 / حلايب 20 28 .