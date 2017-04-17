القاهرة - اخبار مصر

يستأنف فريق الأهلي تدريباته غدٍا الثلاثاء، على إستاد التتش بالجزيرة بعد الراحة التي حصل عليها الفريق اليوم الاثنين؛ تجنبا للإرهاق، وعقب العودة من رحلة أسوان .

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا يوم 24 أبريل الحالي في الأسبوع الـ 25 للدوري.

واشار الموقع الرسمي للأهلي الى ان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، يدرس إقامة مباراة ودية للفريق يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة فريق طنطا .

ومن المقرر أن يستقر البدري على إقامة لمباراة من عدمها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الأهلي حقق الفوز على فريق أسوان بهدفين دون رد، أمس الأحد ضمن الجولة 22 بمسابقة الدوري الممتاز، وهو ما رفع رصيد الفريق إلى 64 في صدارة الدوري