اخبار مصر - هالة حربي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مصر ستشارك في فعاليات منتدي “الحزام والطريق” المقرر انعقاده بالعاصمة الصينية بكين خلال يومي 14-15 مايو المقبل.

يناقش المنتدى عددا من الموضوعات الهامة والمؤثرة في مستقبل الاقتصاد العالمي تتضمن التكامل الاقتصادي والمالي وازالة العوائق التجارية وتنسيق السياسات وربط المرافق بالاضافة الي التواصل بين الشعوب والتعاون في مجالات الفكر والابحاث.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع سونج ايقوه سفير الصين بالقاهرة والذي استعرض خلاله مستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر وجمهورية الصين الشعبية وامكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بالاضافة الي عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك .

وقال الوزير ان مبادرة الحزام والطريق تستهدف الربط البري والبحري بين قارتي اسيا واوروبا.

واشار الي ان المنطقة العربية تقع ضمن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير كما تقع مصر بالنطاق الجغرافي لطريق الحرير البحري ، لافتا الي انه من المقرر ان يعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء الصينيين خاصة وزيري التجارة والتنمية الاقتصادية لبحث تعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك بين البلدين .

ولفت قابيل الي ان حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ العام الماضي نحو 11 مليار دولار كما تبلغ الاستثمارات الصينية بالسوق المصري حالياً 594 مليون دولار في مجالات الصناعة والخدمات التمويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تحتل الصين المرتبة الـ 21 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.

ومن جانبه قال سونج آجوا سفير الصين بالقاهرة ان مبادرة الحزام والطريق تتضمن إقامة شبكة من الطرق البرية والبحرية تربط الصين بدول الجوار والشركاء التجاريين ،واشار الي ان المبادرة تستهدف تحقيق الاستفادة القصوي من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين منطقة اسيا والباسيفيك من خلال توفير البنية الاساسية وشبكات النقل اللازمة بما ينعكس ايجابيا علي تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الواقعة في نطاق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير.

واضاف ان مشروعات الربط البري والبحري لمبادرة الحزام والطريق تشمل اكثر من 60 دولة في قارة اسيا واوربا وافريقيا من بينها مصر، مشيرا الي ان هذا المشروع يتم تمويله من خلال عدد من المؤسسات المالية العالمية تتضمن البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق طريق الحرير والذي يبلغ رأسماله 40 مليار دولار والمجموعة القيادية لتطوير وتنمية مشروعات مبادرة الحزام والطريق والاتحاد التجاري للحزام الاقتصادي لطريق الحرير .