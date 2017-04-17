كولومبو- أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مكب للنفايات فى العاصمة السريلانكية كولومبو إلى 29 قتيلا على الأقل.

وذكرت مصادر أمنية اليوم الاثنين أنه مازال هناك نحو 30 شخصا فى عداد المفقودين فيما يكثف جنود الجيش جهود البحث فى الموقع لضمان عدم وجود أشخاص عالقين تحت كومة القمامة الضخمة.

وأشارت الشبكة إلى أن أكثر من 600 شخص ممن تضررت منازلهم أو تدمرت يقيمون حاليا فى مدارس مجاورة, بينما يخضع نحو 11 شخصا للعلاج فى المستشفى عقب إصابتهم فى الحادث.

وكان سكان المنطقة قد طالبوا السلطات فى السابق بإزالة هذا المستودع لأنه يسبب مشاكل صحية لهم.