أنقرة - أ ش أ

رفض سادى جوفين رئيس لجنة الانتخابات العليا في تركيا الادعاءات الخاصة بوجود مخالفات خلال الاستفتاء على إجراء تعديلات دستورية من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت مصادر أمنية اليوم الاثنين أن جوفين دافع عن قرار اللجنة بقبول بطاقات الاقتراع التي لم تحمل الختم الرسمي قائلا إنه تم اتخاذ هذا القرار لضمان عدم ضياع أصوات الناخبين الذين حصلوا بطريق الخطأ على بطاقات اقتراع غير مختومة.

وكان حزب الشعوب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في تركيا قد انتقد بشدة إعلان اللجنة الاعتراف بصحة أوراق الاقتراع غير المختومة, حيث أكد أردال اكسونجر نائب رئيس الحزب أن مثل هذا القرار يثير قدرا كبيرا من التساؤل حول مدى مشروعية الاستفتاء.

وزعم اكسونجر أيضا أن هناك إجراءات غير قانونية اتخذت لصالح الحكومة خلال الاستفتاء وأن هناك مشاكل تتعلق بنحو 2.5 مليون صوت.