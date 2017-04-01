نيويورك -أ ش أ

أكد جى ريدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية ورئيس برنامج تحليل وتقيم وتطهير المياه الصالحة للشرب (والذي تشرف عليه “منظمة الصحة العالمية”) على ضرورة زيادة الاستثمارات المخصصة لتنقية المياه من أجل المحافظة على صحة الإنسان; خاصة بعد أن أظهرت آخر التقارير السنوية أن هناك ملياري شخص يستخدمون مياه غير صالحة للشرب واحتوائها على رواسب من الصرف الصحي ما يعرضهم لأمراض مثل الكوليرا والتيفود وشلل الأطفال، كما أن هذه المياه الملوثة تؤدي إلى وفاة 500 ألف شخص سنويا بسبب الإسهال.

وأكدت الدكتورة ماريا نيرام، مديرة قسم الصحة العامة في “منظمة الصحة العالمية”، أنه بالرغم من أن الدول رفعت بنسبة 9ر4% المتوسط السنوي للنفقات الخاصة بتطهير مياه الشرب خلال الثلاثة أعوام الماضية إلا أن 80% من الدول ترى أن هذه النفقات غير كافية لتلبى أهداف منظمة الصحة العالمية، وأن هذه الاستثمارات يجب أن تتضاعف ثلاثة مرات لتصل إلى 114 مليار دولار.