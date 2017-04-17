برلين - د ب أ

واصلت النجمة الألمانية أنجليك كيربر تربعها على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الإثنين والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

وتحتل كيربر المركز الأول برصيد 7335 نقطة متفوقة على الأمريكية سيرينا وليامز صاحبة المركز الثاني برصيد 7010 نقاط.

وشهدت المراكز الخمسين الأولى بالتصنيف تغييرا وحيدا كان من نصيب التشيكية باربورا ستريكوفا التي صعدت من المركز الثامن عشر إلى السابع عشر على حساب الأسترالية سامنتا ستوسر.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات كما يلي:- الألمانية أنجليك كيربر في المركز الأول برصيد 7335 نقطة .

الأمريكية سيرينا وليامز في المركز الثاني برصيد 7010 نقاط والتشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 6020 نقطة .

السلوفاكية دومينيكا سيبالكوفا في المركز الرابع برصيد 5065 نقطة و

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الخامس برصيد 5022 نقطة .

الأسبانية جاربين موجوروزا في المركز السادس برصيد 4790 نقطة و

البريطانية جوانا كونتا في المركز السابع برصيد 4330 نقطة .

البولندية أجنيسكا رادفانسكا في المركز الثامن برصيد 4290 نقطة و

الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا في المركز التاسع برصيد 4025 نقطة و

الأمريكية ماديسون كيز في المركز العاشر برصيد 3857 نقطة .