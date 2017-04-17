نيويورك -أ ش أ

اكتشف فريق من علماء الحشرات الأمريكيين، عند ملاحظتهم لجماعة من حشرة النمل، التي تعيش في الصحراء الجنوبية أن هذه الجماعات ترسل حملات من اثنين إلى 4 مرات في اليوم للذهاب وقتل العمال الذين يتعرضون لها ولأبنائها أثناء بحثها عن الطعام من الأخشاب ومواد النباتية الأخرى، مما يسبب قتل البعض وجرح

الآخرين، حيث تقوم جماعة النمل بعلاج وإنقاذ المصابين بل ونقلها إلى مكان إقامتها.

وقال عالم الحشرات الألماني أريك فرانك من جامعة فرزبورج الألمانية والمشارك في الدراسة، إن هذه هي أول مرة يلاحظون فيها أن هناك حشرات تساعد أبناءها وإخوانها عند تعرضها للخطر وأن نظام فريق الإنقاذ ليس قاصرا على الإنسان فقط بل أيضا هناك الحشرات والحيوانات التي تعرف باجتماعياتها مع الآخرين.