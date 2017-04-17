لندن - أ ش أ

تغلب فريق ليفربول على مضيفه وست بروميتش ألبيون امس الأحد بهدف نظيف ليصعد للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم , وذلك في إطار الجولة ال` 33 من البطولة.

سجل البرازيلي فيرمينو هدف المباراة الوحيد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط لأول في الدقيقة 46 برأسية بعدما تابع رأسية أخرى لمواطنه لوكاس لييفا الذي تلقى الكرة من ضربة ثابتة.

وبفوزه , يرفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة وصعد للمركز الثالث متقدما بنقطتين على مانشستر سيتي الذي تراجع للمرتبة الرابعة , بينما تجمد رصيد وست بروميتش ألبيون , الذي تكبد الخسارة الثالثة على التوالي بالبطولة , عند 44 نقطة في المرتبة الثامنة.

ويتصدر تشيلسي البرميير ليج ب` 75 نقطة متقدما بأربع نقاط على توتنهام الوصيف , علما بأن تشيلسي خسر امام مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة .