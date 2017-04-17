القاهرة-اخبار مصر

نفقت أكبر دبة قطبية في الولايات المتحدة داخل حديقة حيوان بسان فرانسيسكو..و الدبة أولو التي تزن 545 أوقية، فارقت الحياة مساء امس عن عمر 36 عاما.

وأعلنت حديقة الحيوان أن صحة أولو تدهورت سريعا بسبب قصور القلب الاحتقاني والشيخوخة.

أنقذت حديقة الحيوان أولو عندما كانت في الثالثة.

وقد اعلنت مجلة “سان فرانسيسكو كورنيكل” إن أولو كان من المقرر أن تخضع للقتل الرحيم بسبب خوضها في مستنقع ببلدة مانيتوبا الكندية حينئذ لعدة مرات.

ذكرت حديقة الحيوان أن أولو كانت مولعة بالطبيعة وتحب الحفر في الوحل، ما حول فراءها من اللون الأبيض إلى البني.

وفي فبراير الماضي، مرحت أولو بعشرة أطنان من الجليد والثلج احتفالا باليوم الدولي للدب القطبي.

عاشت أولو وحيدة منذ رحيل بيكا، وهي دبة أخرى نفقت قبل عامين عن 32 عاما.