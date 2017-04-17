القاهرة - اخبار مصر

يواجه فريق آرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب الدولي محمد النني مضيفة ميدلزبره اليوم الاثنين على ملعب “ريفرسايد ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي “بريميرليج” .

ويسعى الفرنسى أريسن فينجر مدرب أرسنال، لإستعادة المركز الرابع فى ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، أملا فى التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، حيث تفصله الآن 10 نقاط عن مانشستر سيتى الذى يحتل المركز الرابع، فى ظل أنه لا زال يملك مباراتين مؤجلتين.

ويحتل أرسنال حاليا المركز السابع فى ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة بينما يحتل ميدلسبره المركز الـ 19 برصيد 24 نقطة.

وتعرض الأرسنال للخسارة فى مفاجأة كبيرة بالجولة الماضية من الدوري الأنجليزي أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة.