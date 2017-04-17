اعداد - امينة يوسف

بدأت ملامح موسم “شم النسيم” السينمائي تتضح وتتنافس على إيرادات شباك التذاكر 8 أفلام يسيطر عليها الكوميديا لإخراج الناس من هموم الحياة.

ومن الجدير ذكره أن أفلام شم النسيم تتجنب فكرة البطولة المطلقة أي البطولة الفردية فتعتمد على البطولة الجماعية وتناقش قضايا اجتماعية حياتية في إطار كوميدي ساخر.

فيلم بنك الحظ

يعد فيلم بنك الحظ من أفلام المنافسة في أفلام عيد شم النسيم 2017 وتم عمل دعايا بالبوستر الخاص بالفليم وأبطاله هم أكرم حسني والذي يجسد دور شاب يسمى “عمرة” ويوجد على البوستر في شكل “ضفدع” ومحمد ممدوح ويجسد شخصية “صالح” ومرتدي وجه بقرة في صورته على البوستر ومحمد ثروت الذي يقوم بدور “زنرو” ويوجد على شكل سمكة برتقالية في بوستر فيلم بنك الحظ كما يشارك في أحداث فيلم بنك الحظ نجوم الكوميديا بيومي فؤاد وحسام داغر ويذكر أن الفيلم من إنتاج أحمد الجندي.

تدور تفاصيل فيلم بنك الحظ حول 3 أشخاص عاملون في بنك، وبتفكير الشباب الخاطئ يفكرون في سرقة البنك، ويتفقون مع مهندس كمبيوتر لتعطيل أجهزة البنك من أجل تنفيذ الجريمة ومن الجدير ذكره أن موعد طرح فيلم بنك الحظ في السينمات سيكون في يوم 5 أبريل 2017.

فيلم مش رايحين في داهية

يعتبر فيلم مش رايحين في داهية من أشهر أفلام أجازة شم النسيم 2017 والذي سينافس بشكل كبير على إيرادات دور السينما في توقيت أجازة شم النسيم وتتوالى الفيديوهات من كواليس عمل الفيلم على الحساب الرسمي لفيلم مش رايحين في داهية، ومن الجدير ذكره أن الفيلم يدور في إطار كوميدي ساخر وفي فيديوهات كواليستلك الفليم ظهرت الفنانة بشرى وهي تضع مكياج الزومبي.

وأبطال فيلم مش رايحين في داهية هم: بشرى، ريم مصطفى، أحمد صلاح حسني، سامية الطرابلسي، مي سليم، عمر السعيد، نبيل عيسى، وفيلم مش رايحين في داهية من تأليف ندى أكرم وعمرو بدر وأحمد مجدي، كما أنه من إخراج أحمد صالح، وتداولت الأقاويل عن طرح تفاصيل فيلم مش رايحين في داهية الأيام المقبلة.

فيلم يجعلو عامر

انطلقت إعلانات ودعايا فيلم يجعلو عامر ومن المتضح من خلال الإعلانات وفيديوهات كواليس تصوير فيلم يجعلو عامر أنه يحتوى على الكثير من مشاهد الغناء والرقص والكوميديا الساخرة، وتدور تفاصيل فيلم يجعلو عامر حول قصة رجل معقد نفسياً تتواجد المشاكل الزوجية الكثيرة في حياته لدرجة أن يطلقها 3 مرات.

أبطال فيلم يجعلو عامر هم: أحمد رزق، وبيومي فؤاد، محمد الليثي، والراقصة آلا كوشنير، داليدا، شيماء سيف، وبوسي، ويذكر أنه من إخراج شادي علي، ومن تأليف السبكي، ومن المقرر أن موعد عرض فيلم يجعلو عامر يوم 12 أبريل المقبل.

فيلم عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره

سيطرح فيلم عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره من ضمن أفلام عيد شم النسيم 2017، ويعد اسم الفيلم غريباً على الجماهير، ولكن تفاصيل فيلم مستنقع الأفكار تدور حول ماذا يحدث عندما يذهب الإنسان في جولات تفكيره، لماذا ينتهي به شأنه إلى نوع من المهزلة، ويجسد تلك القصة 3 أفراد لهم فكر مختلف للغاية، تجمعهم رحلة إلى لبنان.

أبطال فيلم مستنقع الأفكار هم بيومي فؤاد ومحسن منصور ومحمد ثروت زمحمد سلام وأحمد فتحي وهايا إبراهيم، كما أن فيلم مستنقع الأفكار الجديد من إخراج شادي علي، ومن تأليف ورشة كتابة عمرو سكر وأحمد كامل وأحمد سعد، وموعد طرح فيلم مستنقع الأفكار قبل موعد عيد الربيع بعدة أيام.

فيلم أخلاق العبيد

فيلم أخلاق العبيد من المقرر عرضه ضمن أفلام شم النسيم 2017 ومن المقرر أن موعد طرح فيلم أخلاق العبيد في يوم 29 مارس الجاري استعداداً لعيد الربيع ويقوم ببطولة فيلم أخلاق العبيد النجم خالد الصاوي، وهو يعاني من اضطراب نفسي.

يشارك في هذا العمل يسرا الوزي وسارة سلامة ولطفي لبيب ومحمد شرف، والفيلم من إخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج حسين ماهر.

فيلم سكر برة

اما فيلم سكر برة والتي من المقرر طرحه الأيام المقبلة تحديداً يوم 29 مارس الجاري لأنه من أفلام شم النسيم 2017.

ومن الجدير ذكره أنه فيلم كوميدي يدور حول مجموعة من الأصدقاء فرقتهم الأيام، ليتجمعوا في فرح ويتذكروا بعضهم البعض، ويحدث شيء ما يغير مجرى حياتهم.

فيلم بترا بوابة الزمن

سيتم طرح فيلم بيترا إلى دور السينمات للاحتفال بعيد شم النسيم، وتدور أحداث فيلم بترا بوابة الزمن حول فكرة خيال علمي حيث يحاولون مجموعة من الشباب إثبات فكرة علمية في منطقة تُسمى البتراء بالأردن.

الفيلم من تأليف مي مسحال وتقدم العديد من الوجوه الجدد على الساحة السينمائية.

فيلم تعويذة تو

أطلقت الشركة المسئولة عن فيلم التعويزة تو دعايا الفيلم حيث أن موعد طرح فيلم التعويزة 2 اقترب، فسيتم طرحه إلى دور السينما في يوم 5 أبريل 2017 ومن الجدير ذكره أن بطلة الفيلم هي شيماء سيف وهذه تعد أول بطولة لها وتقوم في الفيلم بدور ساحرة بشكل كوميدي مضحك .

يشارك هذا العمل السينمائي أحمد عبد الله محمود ومحمد ثروت وأيمن قنديل.

أفلام عيد شم النسيم 2017 ترتكز عليها فكرة “للضحك فقط” فجميعها أفلام كوميدية ساخرة من أجل رسم البسمة على وجه الجماهير في عيد شم النسيم ومن الجدير ذكره أن الناس ينتظرون أجازة شم النسيم من أجل التنزه والخروج إلى الحدائق والسينمات ومن أبرز النجوم في أفلام شم النسيم خالد الصاوي وبيومي فؤاد، ومن المتوقع أن تلقى جميع تلك الأفلام الإيرادات المرتفعة مع قبول عيد شم النسيم.