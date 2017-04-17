أخبار مصر - نهى حمودة

ذكر ايهاب صبحي منسق الزهور أن الربيع يمتاز بتفتح الزهور وتنوع ألوانه واشار الى ان مصر لاتمتلك مدارس لتنسيق الزهور مثل الصين واليابان وتنسيق الزهور في مصر مسألة اجتهادية.

وذكر في لفاء مع “صباح الخير يامصر” أن هناك أنواع جميلة من الزهور مثل الورد البلدي واكد ان إعطاء الورد للأطفال تجعله يشعر بالجمال وتعلمه ثقافة الورد وتجعله يترسخ في ذهن الطفل في جمال الطبيعة وجمال خلق الله وتبعد عنه فكرة الهدم التي يتبناها الإرهابيين وتغرس في نفسه أن الحياة حلوة.

واضاف أن اللون الأحمر في الورد رمز الحب والدفء والورد الأبيض هي وردة الصفاء وتقدم في حالة المصالحة لعودة الود والصفاء بين الناس ولفت إلى أن الورد البنفسجي موضة هذا العام واحلى وردة هو الورد البلدي.

واشار الى ان فكر تنسيق الزهور بدأ في مصر منذ 10 سنوات بالإضافة إلى الاهتمام بوضع الزرع في الشرفات رجع بقوة مرة أخرى واكد ان الورد في الصيف أسعاره زهيدة ويمكن زراعته في الشرفات.