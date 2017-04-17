أخبار مصر- سماء المنياوي

أطلق المجلس القومى للمرأة المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب التى تحمل عنوان “المرأة المصرية ..صانعة المستقبل ” حيث بدأ تنفيذها بمحافظات أسيوط ، المنيا ، بنى سويف ، الفيوم ، القليوبية ، والوادي الجديد بمشاركة جميع أعضاء فروع المجلس بهذه المحافظات والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية والوحدات المحلية بالقرى .

وفي بيان اصدره المجلس اليوم الاثنين أكدت ايزيس حافظ مديرعام ادارة التدريب أنه تم تنفيذ 15500 زيارة منزلية خلال الأسبوع الأول من الحملة فى العديد من القرى ، ومنها قرى قصر حيدر والنخيلة وبويط بمحافظة اسيوط ، قري باها والنويرة والدوالطة بمحافظة بنى سويف ، وفى محافظة المنيا تم زيارة قرى نزلة العرين وديروط وأم نخلة بمركز ملوى ، وقرية بلنصورة وقرية اسمنت بمركز أبو قراص ، ونزلة محمود ونزلة عبد المسيح بمركز ديرمواس، وفى محافظة القليوبية تم زيارة قري الدير بمركز طوخ وقرية الشقر بمركز كفر شكر وعزبة السوق بمدينة بنها.

واكدت ايزيس حافظ أن المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب تستمر حتى نهاية مايو 2017 وتستهدف تنفيذ 100 ألف زيارة منزليه بجميع المحافظات.