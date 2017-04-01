بوخارست -أ ش أ

توقع القائمون على صناعة الحلوى في رومانيا حدوث انتعاشة كبيرة في مبيعات الحلوى التقليدية خلال عيد الفصح لتصل إلى رقم قياسي جديد.

وتوقع أصحاب المخابز بيع ما يربو على 5 ملايين كعكة فصح تقليدية في رومانيا “باسكا” وهو أكبر من المعدل الذي سجل العام الماضي; وتعتبر هذه الكعكة المحشوة بالجبن والزبيب أو الشيكولاته نجم الاحتفال بعيد الفصح في رومانيا.

وقال أوريل بوبيسكو رئيس رابطة أصحاب العمل في المطاحن والمخابز وصناعة المنتجات القائمة على الدقيق، إن أصحاب المخابز سيزيدون من صناعة الخبز والحلويات في عروض الفصح، مشيرا إلى أن نوعا من الحلوى يسمى “كوزوناك” يصنع في هذه الفترة يعادل ما يتم صناعته عادة في 4 أو 5 أشهر.

وتوقع المسئول زيادة في تصدير أنواع من الحلوى خلال فترة الأعياد مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن الدول الرئيسية للتصدير هي إيطاليا وأسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا

وكندا والولايات المتحدة.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أن “باسكا” و “كوزوناك” هما الحلوى الرومانية التقليدية في فترة عيد الفصح ويتم حشو الأولى عادة بالجبن والزبيب، بينما تتكون

الثانية من حشوة الكاكاو والمكسرات المطحونة.