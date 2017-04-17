القاهرة -أ ش أ

تنطلق بعد غد الأربعاء فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان ساقية الصاوي للأفلام القصيرة وتبدأ فعاليات المهرجان بقاعة الحكمة في الساقية.

ووقع اختيار لجنة التحكيم على 22 فيلما قصيرا تعرض للجمهور مقسمة على يومين، ويختتم المهرجان بإعلان نتائجه مساء اليوم الثاني.

وضمت قائمة الأفلام المشاركة هذا العام فيلم “كوابيس منتصف العمر”، وهو العمل الأول لمخرجه محمود مصطفى، الذي أخرج قبله للمسرح عددا من المسرحيات.

ومهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة، هو مهرجان سنوي على هيئة مسابقة مفتوحة، يشارك فيها هذا العام 22 فيلما روائيا قصيرا، وقد جرى اختيارها من أكثر من 50 فيلما.

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها السيناريست بشير الديك والمخرج مهند دياب والناقدة ماجدة موريس، وتنقسم جوائز المسابقة الرئيسية الثلاث: الساقية الذهبية، الساقية الفضية، والساقية البرونزية، بالإضافة إلى جوائز أحسن ممثل وأحسن ممثلة وأفضل مونتاج وأفضل تصوير وأفضل سيناريو وحوار.

ويحتفي مهرجان هذا العام بالفنانة ليلى علوي ويكرمها تكريما خاصا مع كل من المخرجين أشرف فايق ومهند دياب والدكتور مختار يونس في اليوم الأول لفعاليته.