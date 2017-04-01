سول - أ ش أ

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنه لا يوجد أي تغيير في خطتها لنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي “ثاد” في شبه الجزيرة الكورية في أسرع وقت ممكن.

ونقلت مصادر أمنية إنه لا يوجد أي تغيير في الموقف الأساسي بين كوريا الجنوبية وأمريكا حول نشر منظومة ثاد في أسرع وقت ممكن كما كان مخططا استعدادا لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتزايدة.

وأضاف أن الاتفاق بين سول وواشنطن على نشر منظومة “ثاد” لم يشهد أي تغيير موضحا أن كوريا الجنوبية وأمريكا في مرحلة نهائية للإجراءات الخاصة بمساهمة سول بموقع نشر

منظومة ثاد للقوات الأمريكية, قبل أعمال البناء على نطاق واسع وأن الإجراءات اللازمة الأخرى ستجرى في وقت قريب, إلا أنه ألمح إلى أن نشر منظومة ثاد لن ينتهي قبل الانتخابات الرئاسية للبلاد المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

وكان مستشار السياسة الخارجية للبيت الأبيض الذي يرافق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد قال في طريق رحلته إلى كوريا الجنوبية إن نشر منظومة ثاد قد يستغرق عدة أشهر,

وأعرب عن اعتقاده بأن نشر منظومة ثاد يعتمد على قرار الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية.