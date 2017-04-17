باريس - رويترز

عزز بوردو آماله في التأهل للدوري الأوروبي بفوزه 1-صفر على مضيفه نانت في الدوري الفرنسي لكرة القدم امس الأحد.

وأحرز يونس سانكاري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 ليرتفع رصيد بوردو إلى 52 نقطة من 33 مباراة ويحتل المركز الخامس، الذي يؤهل صاحبه للعب في الدور التمهيدي بالدوري الأوروبي.

ويتصدر موناكو الدوري برصيد 77 نقطة من 32 مباراة بعد فوزه 2-1 على ديجون يوم السبت وبفارق أربع نقاط أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي فاز 2-صفر على أنجيه يوم الجمعة.

وألغيت مباراة فريقي باستيا وليون في الدوري الفرنسي نهائيا بعد أن رفض لاعبو ليون الخروج إلى أرض ملعب “أرماند سيزار” بعد الاستراحة بين الشوطين بسبب التهديدات التي تلقوها من روابط مشجعي أصحاب الأرض و”الألتراس”, والتي كانت قد اعتدت عليهم بالفعل قبل بداية اللقاء.

وأدت تلك الأحداث لإلغاء المواجهة, وأكدت رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين – في بيان إلغاء اللقاء الذي بدأ متأخرا عن موعده بأكثر من نصف ساعة.

وأشار البيان إلى أنه بعد الحادث الأخير الذي وقع بعد نهاية الشوط الأول, قررت الرابطة إلغاء المباراة بين باستيا وليون نهائيا.

ووصفت الرابطة ما حدث بأنه “سلوك لا يوصف من جانب بعض المشجعين باستاد أرماند سيزار, وطالبت في بيانها نادي باستيا أن “يتخذ الإجراءات المناسبة من أجل منع المسئولين عن هذه الأحداث من دخول الملعب (فيما بعد) وذلك لضمان سلامة المباريات التي تقام على الملعب.

كان نحو 50 من مشجعي باستيا اقتحموا أرض الملعب قبيل انطلاق المباراة عندما كان لاعبو ليون يجرون عمليات الإحماء, قبل أن يلاحقوا اللاعبين حتى النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.