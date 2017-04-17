دمشق - أ ش أ

أعلنت فصائل المعارضة السورية مقتل 20 جنديا من قوات النظام خلال اشتباكات في أحياء القابون وتشرين وبرزة شرقي دمشق.

وأضافت الفصائل أن قوات النظام السوري قصفت القابون وبرزة وتشرين بعشرات الصواريخ وذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في أطراف حي القابون من جهة بساتين حرستا الغربية.

يأتي ذلك في وقت تمكنت فيه قوات النظام من استعادة السيطرة على بلدة صوران بريف حماة الشمالي فيما قصفت مقاتلات حربية سورية وروسية مدن وبلدات عدة في ريف حماة الشمالي ما تسبب في قتلى وجرحى ودمار كبير في الممتلكات.