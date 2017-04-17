اسوان - أ ش أ

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إحالة واقعة انهيار جزئى لأحد العقارات السكنية الأهلية بمنطقة الشيخ هارون وسط سوان,صباح اليوم الاثنين إلى النيابة العامة لتحديد أسباب الواقعة وتحديد كيفية التعامل القانونى مع أية شبهة مخالفات فى الترخيص أو الإجراءات الإدارية التى استخرجت لإنشاء العقار.

كما قرر المحافظ تكليف لجنة هندسية من جامعة أسوان برئاسة الاستشاري الدكتور هاني مدكور لمراجعة الموقف الفنى للعقار, موجها بسرعة إخلاء 3 عقارات مجاورة للعقار السكنى, بجانب قطع خطوط الغاز الطبيعى, واستخدام الأسلوب اليدوى فى عملية الإنقاذ

للحفاظ على الممتلكات بعد استخراج جميع الأهالى فى حالة طيبة .

وكان انهيار العقار المكون من 5 طوابق أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص تم استخراجهم تماما من تحت الأنقاض, تحت إشراف أجهزة الأمن والحماية المدنية.