أخبار مصر_نهى حمودة

أعلن اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أن الحدائق ستفتح أبوابها اليوم للجمهور بأسعار مناسبة بمناسبة شم النسيم ولفت إلى أن الحدائق شهدت حضور كثيف أمس ومن المتوقع زيادة الأعداد اليوم .

وذكر في حوار لـ”صباح الخير يامصر ” أن مصر لديها حدائق تاريخية مثل حديقة الأزبكية والتي غنت فيها السيدة أم كلثوم والفنان محمد عبد الوهاب بالإضافة إلى حديقة الأندلس والتي أنشأها ذو الفقار باشا وكان كوبري قصر النيل كوبري خشب وكان هناك تمثال لسعد زغلول في هذا المكان وقسمت الحديقة إلى 3 أقسام وهي حديقة الفردوس والأندلس والفرعونية وكل جزء يحكي ويمثل تاريخ مصر .

ولفت إلى أن الحديقة الدولية في مدينة نصر تمثل متنفسا لسكان هذه المنطقة وتضم 18 قسم لدول متعددة تحكي حضارتها وتاريخها واكد انه من المنتظر إقامة جناح ثقافي لكل دولة في الحديقة الدولية.