بورسعيد - أ ش أ

أعلن مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد اللواء زكي صلاح إطلاق مبادرة الألف حقيبة غذائية ، حيث تعد مديرية الأمن يوم الأربعاء من كل أسبوع ألف حقيبة بها سلع أساسية كالسكر والزيت والأرز.

وتباع الحقيبة لمحدودي الدخل بمبلغ 34 جنيها بأحياء الضواحي والزهور والمناخ، فضلا عن الاجتماع دوريا كل أسبوعين مع كبار التجار لبحث إقامة مجمعات استهلاكيه تتوافر بها السلع بأسعار في متناول المواطنين دون مغالاة.

وأشار مدير أمن بورسعيد إلى أن الأسواق والمطاعم تشهد حملات تموينية مكثفة، بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع، وبالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، لضبط الأسعار ومنع أي احتكار للسلع خاصة المدعمة منها، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي خاصة الأسماك المملحة، وذلك بالتوازي مع حملات المرافق لإزالة الإشغالات أولا بأول وتحقيق السيولة المرورية، في محاولة لتخفيف تكدسات المواطنين لا سيما في الأحياء التي تشهد احتفالات، لافتا إلى أن إدارة الحماية المدنية تعمل بكامل طاقتها لمتابعة بلاغات الحرائق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وفي السياق ذاته، أعلن حي المناخ ببورسعيد، برئاسة الدكتور منصور بكري، رفع ما يقرب من 950 إطار سيارة من مختلف أرجاء الحي، لمنع استخدامها في إشعال الحرائق في أعياد شم النسيم.