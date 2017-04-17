نشرة الصباح من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
اهم الاخبار:
– إصابة 30 طالبا جامعيا بتسمم غذائي بنزل الشباب في أسوان
– السيطرة على حريق نشب بـ5 منازل بأسيوط
– محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بأسوان
– الصحة: إصابة 14 شخصا جراء هبوط عقار بأسوان
– وزير الأوقاف يجدد التأكيد بعدم استغلال المنابر لأغراض سياسية
– كوبلر يحث المجلس الرئاسي الليبي على إنشاء سلطة الدولة
– الدباشي يدعو الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا
– “وول ستريت جورنال”: فوز أردوغان بالإستفتاء “هش” ويعزز المعارضة
– فتح: تصريحات حماس حول وفد غزة هدفها إفشال الحوار
– نائب الرئيس الأمريكي يزور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين
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