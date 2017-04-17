القاهرة - اخبار مصر

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– إصابة 30 طالبا جامعيا بتسمم غذائي بنزل الشباب في أسوان

– السيطرة على حريق نشب بـ5 منازل بأسيوط

– محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بأسوان

– الصحة: إصابة 14 شخصا جراء هبوط عقار بأسوان

– وزير الأوقاف يجدد التأكيد بعدم استغلال المنابر لأغراض سياسية

– كوبلر يحث المجلس الرئاسي الليبي على إنشاء سلطة الدولة

– الدباشي يدعو الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا

– “وول ستريت جورنال”: فوز أردوغان بالإستفتاء “هش” ويعزز المعارضة

– فتح: تصريحات حماس حول وفد غزة هدفها إفشال الحوار

– نائب الرئيس الأمريكي يزور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين