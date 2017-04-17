أخبار مصر - الاثنين 17 ابريل 2017

– رئيس الوزراء: بالمحبة والسلام ننعم بالخير والاستقرار

– استمرار توريد القمح بالمحافظات’

– البنك الدولي يطالب بالاستفادة من تجربة الإسكان الاجتماعي بمصر

الاهرام

– حدائق ومتنزهات الزراعة تتزين لشم النسيم

– تخصيص أرض مستشفى الصحفيين ومهلة لتنفيذ المدينة

– ٥ مليارات جنيه زيادة لبرنامجى «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى»

– رئيس الوزراء: بالمحبة والسلام ننعم بالخير والاستقرار

– الرئيس يوفد مندوبين لحضور قداس عيد القيامة

– القوات المسلحة تشيد بالمواقف الوطنية للبابا تواضروس وتضحيات الأقباط

– الملا: تأمين احتياجات البوتاجاز لمنطقة القطامية

– مؤتمر لمطورى برامج المحمول الخميس المقبل

– مرصد الإفتاء: تنظيم «الإخوان» حول استفتاء تركيا إلى غزوة دينية

– والى تفتتح معرض الأسر المنتجة بعد غد

– إنشاء وتطوير 104مدارس فنية بالصعيد

– وفد المنظمة الدولية للطيران يبحث العمليات الجوية بالمطارات

الاخبار

– إحباط مخطط تخريبي في 4 محافظات

– استمرار توريد القمح بالمحافظات’

– وزيرة الاستثمار تشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن’

– وزير المالية: 50٪ اعتماداً إضافياً لبرامج «تكافل وكرامة» بالموازنة الجديدة’

– عدم قبول طعن النيابة علي قرار الكسب بحفظ التحقيقات مع أبو العينين’

– براءة آية حجازي و7متهمين في قضية جمعية بلادي

– جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد تفجير مركز تدريب الشرطة بالغربية ‘

الجمهورية

– 11 بحيرة صناعية و 19 سداً و 4 حواجز لحماية المدن من السيول

– البنك الدولي يطالب بالاستفادة من تجربة الإسكان الاجتماعي بمصر

– رئيس الوزراء بحث مع السفير الاردني دعم التعاون بين البلدين

– القبض علي 50 شخصاً من “الباحثين عن الذهب”

– خفض درجة طبيبتين .. امتنعتا عن الكشف علي مريضة