صحافة مصرية: حدائق ومتنزهات الزراعة تتزين لشم النسيم
أخبار مصر - الاثنين 17 ابريل 2017
– رئيس الوزراء: بالمحبة والسلام ننعم بالخير والاستقرار
– استمرار توريد القمح بالمحافظات’
– البنك الدولي يطالب بالاستفادة من تجربة الإسكان الاجتماعي بمصر
الاهرام
– حدائق ومتنزهات الزراعة تتزين لشم النسيم
– تخصيص أرض مستشفى الصحفيين ومهلة لتنفيذ المدينة
– ٥ مليارات جنيه زيادة لبرنامجى «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى»
– رئيس الوزراء: بالمحبة والسلام ننعم بالخير والاستقرار
– الرئيس يوفد مندوبين لحضور قداس عيد القيامة
– القوات المسلحة تشيد بالمواقف الوطنية للبابا تواضروس وتضحيات الأقباط
– الملا: تأمين احتياجات البوتاجاز لمنطقة القطامية
– مؤتمر لمطورى برامج المحمول الخميس المقبل
– مرصد الإفتاء: تنظيم «الإخوان» حول استفتاء تركيا إلى غزوة دينية
– والى تفتتح معرض الأسر المنتجة بعد غد
– إنشاء وتطوير 104مدارس فنية بالصعيد
– وفد المنظمة الدولية للطيران يبحث العمليات الجوية بالمطارات
الاخبار
– إحباط مخطط تخريبي في 4 محافظات
– استمرار توريد القمح بالمحافظات’
– وزيرة الاستثمار تشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن’
– وزير المالية: 50٪ اعتماداً إضافياً لبرامج «تكافل وكرامة» بالموازنة الجديدة’
– عدم قبول طعن النيابة علي قرار الكسب بحفظ التحقيقات مع أبو العينين’
– براءة آية حجازي و7متهمين في قضية جمعية بلادي
– جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد تفجير مركز تدريب الشرطة بالغربية ‘
الجمهورية
– 11 بحيرة صناعية و 19 سداً و 4 حواجز لحماية المدن من السيول
– البنك الدولي يطالب بالاستفادة من تجربة الإسكان الاجتماعي بمصر
– رئيس الوزراء بحث مع السفير الاردني دعم التعاون بين البلدين
– القبض علي 50 شخصاً من “الباحثين عن الذهب”
– خفض درجة طبيبتين .. امتنعتا عن الكشف علي مريضة
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