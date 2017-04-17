أخبار مصر - الاثنين 17 ابريل 2017

– القوات العراقية تحرز تقدماً في الموصل القديمة

– بنس: التزام أمريكا تجاه كوريا الجنوبية أكبر من أي وقت مضى

– الأمن ومكافحة الإرهاب يتصدران جلسة البرلمان العربي الاثنين

الاتحاد

– جهود إماراتية متميزة في مكافحة الإرهاب

– استنفار أمني بدمشق والنظام يسيطر على صوران

– رئيس مجلس الأمن القومي الأميركي يزور كابول

– إسرائيل تطلق سراح عميدة الأسيرات الفلسطينيات بعد 15 عاماً في السجن

– روسيا: السعودية شريك في مكافحة الإرهاب

– ليبيا: «الوفاق» تطالب بتدخل دولي والبرلمان يستنكر

– العثور على جثث 7 مهاجرين في المتوسط

المدينة

– الجبير يبحث مع مسؤولة روسية العلاقات الثنائية

– اللواء عسيرى: إيران خططت لتحويل اليمن إلى قاعدة عسكرية لاستهداف المملكة

– داعش يهاجم القوات العراقية بالكيماوي

– «التلجراف» تعليقاً على نشر قوات أمريكية بالصومال: شهية ترامب مفتوحة على التدخلات الخارجية

– إسرائيل تستخدم “الإنترنت” في إجهاض عمليات المقاومة

– بنس: التزام أمريكا تجاه كوريا الجنوبية أكبر من أي وقت مضى

الخليج

– صنعاء مهددة بـ «الطوارئ» وصالح والحوثي على شفا الصدام

– هولاند يحذر من تحويل أوروبا لكبش فداء بالانتخابات

– 50 قتيلا ً جراء السيول في إيران والفلبين

– المسيحيون يحتفلون بعيد الفصح في كنيسة القيامة بالقدس

– الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول الأقصى ويبيحه للمستوطنين

– الأمن ومكافحة الإرهاب يتصدران جلسة البرلمان العربي الاثنين

– الزياني يشيد بجهود متابعة تنفيذ قرارات القادة الخليجيين

– عون من بكركي : سيكون للبنانيين قانون انتخاب جديد

– مطالبات في الأردن بطرد السفير الإيراني

– سقوط قذائف عدة قرب مطار مقديشو ومقتل مهاجمين