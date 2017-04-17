صحافة عربية: إسرائيل تطلق سراح عميدة الأسيرات الفلسطينيات بعد 15 عاماً في السجن
أخبار مصر - الاثنين 17 ابريل 2017
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