أسوان - أ ش أ

صرح مصدر مسئول بمديرية الشؤون الصحية بأسوان, أن 30 طالبا من شباب الجامعات من أعضاء قطار الشباب المتواجدين حاليا داخل نزل الشباب الدولي بأسوان تعرضوا إلى حالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة, مؤكدا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حميات أسوان لتلقى العلاج.

وأكد المصدر اليوم الاثنين أن المصابين تناولوا وجبة دجاج فاسدة, تسببت في دخولهم في حالة إعياء وقيئ تم نقلهم على الفور إلى مستشفى حميات أسوان لتلقى العلاج اللازم, فيما تم احتجازهم لحين تحسن حالتهم الصحية.