مونسان - أ ف ب

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الإثنين إلى مدخل المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين، حسبما أفاد مراسل فرانس برس، بعد ساعات على فشل تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية.

ووصل بنس على متن مروحية إلى معسكر بونيفاس، وهو مركز تابع للأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة يقع على بعد بضع مئات من الامتار جنوب المنطقة المنزوعة السلاح. ومن هناك، يُفترض أن ينتقل إلى قرية بانمونجوم الحدودية حيث تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عند انتهاء الحرب 1950-1953.

وقال بنس “أن أكون موجوداً هنا هو أمر مؤثّر بالنسبة إلي (…)”، مضيفاً “والدي خدم في الجيش الأميركي خلال الحرب الكورية، وفي طريقي إلى هذا المعسكر استطعت رؤية بعض الأراضي التي قاتل فيها مع القوات الكورية لمساعدتكم على استعادة حريتكم”.

وتابع “ونحن نشكر جميع الذين يخدمون هنا كل يوم من أجل الحرية في هذه المنطقة المنزوعة السلاح”.

وكان نائب الرئيس الاميركي قد انتقد بشدة الاحد التجربة الصاروخية الفاشلة لكوريا الشمالية واعتبرها “استفزازا” مؤكدا لكوريا الجنوبية دعم واشنطن الكامل في مواجهة تهديدات جارتها.

وجرت التجربة صباح الأحد قبل ساعات من وصول بنس الى كوريا الجنوبية لبحث سبل ضبط برامج التسلح الشمالية وسط مخاوف متزايدة من تخطيطها لتجربة نووية اخرى.

واكد مستشار الامن القومي الاميركي الجنرال هربرت ماكماستر الاحد وجود اجماع عالمي يشمل الصين على ان “السلوك الخطير” لكوريا الشمالية “لا يمكن ان يستمر”، مؤكدا تعاون القادة الصينيين مع بلاده بشكل وثيق لحل أزمة بيونغ يانغ.

وقال ماكماستر إن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون كل الخيارات “غير الخيار العسكري”، رغم أن ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب حرصت على أن لا تستبعد هذا الخيار.