أسيوط - أ ش أ

تمكنت قوات الدفاع المدني والإطفاء من السيطرة على حريق نشب في 5 منازل وأحواش بقرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط مساء الأحد دون أية خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن أسيوط اللواء عاطف قليعي إخطارا بورود بلاغ من أهالي عزبة الجمايلة بقرية العفادرة التابعة للمركز بنشوب حريق بمنزل “محمد م” وانتقل ل` 4 منازل وأحواش متجاورة والتهمت النيران بعض أثاث تلك المنازل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الشرطة على الفور إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه, وجاري معرفة أسبابه.